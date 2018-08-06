أمير الجوف يستقبل نائب رئيس ديوان المراقبة العامة لشؤون الفروع

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد لشؤون الفروع الأستاذ عثمان بن عبدالرحمن اليحيى ومرافقيه.
وقدم اليحيى لسمو أمير منطقة الجوف, موجزاً مختصراً بما يقوم به الديوان من مبادرات والإنجازات التي تحققت في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء على الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان, إضافة إلى المستجدات المواكبة للتحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم الذي يجده ديوان المراقبة العامة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مشيداً بالجهود التي يقوم بها الديوان للحفاظ على المال العام ومتابعة ذلك من خلال إشرافه على الإدارات الحكومية.
وفي نهاية اللقاء تسلم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التقارير السنوية للديوان ونتائج تقويم أداء بعض فروع الجهات الحكومية الخدمية بالمنطقة، حيث أعرب اليحيى عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الدعم الذي يلقاه فرع الديوان بالمنطقة, مما يسهم في دفع مسيرة العمل وتعزيز دوره في الرقابة المالية على أجهزة الدولة.
حضر الاستقبال مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة الجوف الأستاذ خالد بن عبدالواحد المناور.