محافظ دومة الجندل رعى ملتقى الإرشاد الأول عن خطورة سوسة النخيل

جوف - سكاكا :
رعى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشعل التمياط اليوم ” الملتقى الإرشادي الأول تحت عنوان “خطورة سوسة النخيل الحمراء…وأهمية مكافحتها وسبل الوقاية منها ” والمقام من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف وبحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية المعنية والمزارعين وتم من خلال الملتقى شرح سبل الوقاية من سوسة النخيل .
حيث تم التركيز في اليوم من الملتقى الأول على أهمية دور شركاء الوزارة من القطاع العام والخاص في التصدي للآفات الزراعية بأنواعها، وحث الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والمزارعين بتوحيد الجهود مع فرع الوزارة للحد من انتشار هذه الآفة على وجه الخصوص وذلك بعدم نقل الفسائل المصابه من منطقة الى منطقة وسرعة أبلاغ فرع الوزارة عن أي اشتباه بأي حاله وقد تولى مستشار وكيل الوزارة للزراعة المهندس صالح الحميدي ومدير ادارة الوقاية النباتية بمركز النخيل والتمور
المهندس / عبدالمنعم الشواف تقديم عرض مفصل من خلال الملتقى عن خطورة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها