بلدية صوير تكرم القائمين على مبادرة معالجة التشوه البصري

جوف - فواز الرويلي :
عبر رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة ، عن شكره وتقديره للعاملين على مشروع مبادرة “معالجة التشوّه البصري” ضمن مبادرات برنامج مدينتي 2018م نظير جهودهم الملموسة و المتميزة بتنفيذ المبادرة بكل كفاءة و اقتدار دون تأخير ، وذلك أثناء لقائه بهم في مكتبه بالبلدية .
وأوضح السلامة بأن الحملة تأتي ضمن برنامج التحول 2020 لمعالجة كافة عناصر التشوه البصري في مختلف أشكالها سواءً بالإصلاح أو الإزالة بالإضافة إلى النظافة العامة ، وأضاف بأنه تم تقسيم المبادرة على عدة مراحل سعت البلدية من خلالها إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة و تشجيع السلوكيات الإيجابية نحو المرافق العامة ، إضافةً إلى معالجة التلوث البصري.
و قام السلامة في نهاية اللقاء بتكريم العاملين على هذه المبادرة و الإعلاميين المتعاونين مع البلدية و أنشطتها ، مؤكدًا على حرص البلدية على معالجة المشاريع المتعثرة و إزالة المعوقات التي تؤدي إلى عدم تنفيذها ، و استحداث مشاريع أخرى تستهدف خدمة مركز صوير بما يحقق تطلعات المواطنين ، مبينًا في الوقت ذاته بأنه يتابع شخصيا مراحل إنجاز المشاريع ، و التأكد من مدى التزام المقاولين بالمدة المحددة و جودة التنفيذ .
هذا و من مبدأ حرص البلدية على خدمة المواطنين و التسهيل عليهم و استقبال شكاواهم و مقترحاتهم ؛ فعلت البلدية خدمة تواصل المواطنين مع رئيس البلدية مباشرةً عبر خدمة “الواتس آب” من خلال الرقم التالي “0506291188” .