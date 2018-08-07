نجوم الأمسية السابعة يشعون في سماء مهرجان الجوف حلوة 39

جوف - فواز الرويلى :
أتحف نجوم الأمسية السابعة من أماسي مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف ، جمهور المهرجان بمشاركاتهم الحماسية ، و حضورهم المسرحي المميز وسط تفاعل منقطع النظير .
فقد حلق النجم الشاب فراس القفطان بالجمهور بتقديمه عددًا من الشيلات الوطنية ، أمتع من خلالها الجمهور ، بينما أشعلت الطفلة المها الرويلي أجواء الأمسية منذ صعودها إلى خشبة المسرح و أبهرت الجمهور في اطلالتها و عروضها الاستعراضية المميزة .
كما قدمت فرقة الجوف للفنون الشعبية عددًا من العروض الفلكلورية و الألوان الشعبية شكلت معها حضورًا لافتًا و وضعت بصمتها الواضحة من خلال الأداء المميز بتفاعل حضور و زوار مهرجان الجوف حلوة 39 .
و قدم نجوم فريق لايف الترفيهي بقيادة النجمين احمد العنزي و خالدي الشمري عروضًا ترفيهية و مسابقات تنافسية و حماسية و ألعاب حماسية و ترفيهية بمشاركة الصغار والكبار .
و في نهاية البرنامج قام رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي بشكر و تكريم المشاركين ، مثمنًا لهم مشاركتهم المتميزة و حضورهم الفاعل و الذي أثرى المهرجان بتنوع الفعاليات و البرامج و مناسبتها لحضور المهرجان .
و في ذات السياق استمرت الفعاليات الشبابية و التي حظيت بحضور مميز و فاعل مسابقاتها و منافساتها في بطولة البلوت و البلايستيشن و ذلك في نادي الحي بثانوية الجزيرة .