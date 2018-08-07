مدير سياحة الجوف يتفقد قصر العيشان التراثي

جوف - سكاكا :
تفقد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري قصر العيشان التراثي في مدينة سكاكا، والذي يُعد أحد القصور التراثية المميزة بمنطقة الجوف بعناصره وهويته المعمارية المميزة .
وأكد الشمري أنه قد عمل فرع الهيئة بمنطقة الجوف وبدعم من مجلس التنمية السياحة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ترميم وتهيئة القصر للمحافظة عليه لأن القصر تعرض من خلال عوامل الزمن إلى أضرار نتج عنها انهيارات في أجزاء كبيرة من مرافق القصر، ثم بادر أحد أفراد الأسرة المالكة للقصر في طلب ترميم كامل القصر مع المسجد وطرحه للاستثمار بالشراكة مع أحد المستثمرين، و قام فرع الهيئة بعدة إجراءات مع شركاء الهيئة لطلب دعم مشروع الترميم في المرحلة الثانية لإيصال التيار الكهربائي , و إصدار رخصة البناء وتعبيد الطرق المؤدية للقصر، وقد تم بالفعل تفاعل الشركاء مع هذا المنتج السياحي وإيصال الخدمات له. وتم ترميم القصر والمسجد من قبل الأسرة المالكة للقصر بالتعاون مع المستثمر وفق معايير واشتراطات الهيئة لصيانة وتهيئة وتأهيل المباني الحجرية والطينية. وأصبح القصر جاهز للتشغيل للاستثمار.
وأطلع الشمري على تجهيزات المستثمر لتأهيل وتأثيث القصر بمحاكاة تاريخ القصر ليكون مقراً للضيافة الجوفية التي تتمثل بالقهوة العربية والمشروبات والمأكولات التراثية في منطقة الجوف وبتأثيث متحفي مميز ذو خصوصية للزوار والعائلات والشباب، وذلك تمهيداً لافتتاحه بالفترة المقبلة ، وعبر عن سعادته لما تم بالموقع ، مؤكداً على أهمية هذه المشاريع لما تحققه من إيجاد مواقع جذب ينتج عنها حراك سياحي بالمنطقة، لافتاً للنجاح المميز الذي حققته المشاريع التراثية السابقة بالمنطقة وهذا منطلق تحفيز للمواطنين الذين يملكون مباني تراث عمراني.
ولفت لاهتمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية ، بالمشاريع السياحية وحث سموه المستمر على جلب المستثمرين وتحفيزهم.
وأضاف أن هذه المشاريع تأتي باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، وأقامت الهيئة ملتقى للتراث العمراني يُقام في مناطق المملكة ويدعى له خبراء من دول العالم يقدمون أوراق عمل علمية واستعراض التجارب الناجحة للمحافظة على التراث الوطني، ونفذت الهيئة من خلال مركز التراث العمراني أعمال مسح وتوثيق لمباني التراث العمراني في منطقة الجوف لوضع الأولويات في أعمال الترميم والتهيئة والتشغيل و طرحها للاستثمار، علماً أن الهيئة وفرت أوجه دعم مالي وفني لهذه المشاريع التراثية من خلال الاقراض بالتعاون مع وزارة المالية و وبنك التنمية الاجتماعية. ويعمل فرع الهيئة بمنطقة الجوف على وضع قصر العيشان في خريطة المسارات السياحية بالمنطقة.
يذكر أن قصر الشيخ إبراهيم العيشان يقع في منطقة واسعة في وسط مدينة سكاكا تقدر بمساحة (4000م2)، تضم قصراً ومسجداً وساحة، شُيدت منذ أكثر من 100 سنة من الطين والحجارة في واحة تضم أشجار النخيل ، وللقصر برجان في الزاوية الجنوبية الشرقية وفي الزاوية الشمالية الغربية، وله مدخلان ببوابات خشبية وبه بئران، ويوجد بجواره من الجهة الجنوبية مسجد تاريخي بُني من الحجارة والطين ومسقوف بخشب الأثل والنخل والسعف.
كما دعى فرع الهيئة بالجوف المواطنين الذين يملكون مبانً تراثية على سرعة التقدم للهيئة بطلب آلية ترميمها واستثمارها.
وقدم مدير عام سياحة الجوف شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة الجوف على إنشاء إدارة للتراث العمراني ضمن الهيكل المؤسسي للأمانة. كما شكر شركاء التنمية السياحية بالجوف على عنايتهم بالتراث العمراني وعلى رأسهم إمارة المنطقة والأمانة والبلديات الفرعية وشركة الكهرباء و فرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والمواطنين ملاك المباني التراثية.