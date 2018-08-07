ينظم نادي الجوف الأدبي ممثلاً بالهيئة العامة للثقافة محاضرة نسائية بعنوان ” مواجهة التطرف ” تلقيها الأستاذة فاطمة مخلف العنزي كما تدير المحاضرة الأستاذة ابتسام العوذة وذلك يوم الأربعاء 26 ذو القعدة 1439هـ بعد صلاة المغرب بمقهى ” المخاء” النسائي على طريق الصوامع مقابل صيدلية النهدي.صرحت بذلك رئيسة اللجنة النسائية بنادي الجوف الأدبي الأستاذة فهدة محمود الحسن.
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2018/08/07
2018/08/07
“مواجهة التطرف” ندوة نسائية بأدبي الجوف
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