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“مواجهة التطرف” ندوة نسائية بأدبي الجوف

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/07

2018/08/07


“مواجهة التطرف” ندوة نسائية بأدبي الجوف



ينظم نادي الجوف الأدبي  ممثلاً بالهيئة العامة للثقافة محاضرة نسائية  بعنوان ” مواجهة التطرف ” تلقيها الأستاذة فاطمة مخلف العنزي كما تدير المحاضرة الأستاذة ابتسام العوذة وذلك يوم الأربعاء 26 ذو القعدة 1439هـ بعد صلاة المغرب بمقهى ” المخاء” النسائي على طريق الصوامع مقابل صيدلية النهدي.صرحت بذلك رئيسة اللجنة النسائية بنادي الجوف الأدبي الأستاذة فهدة محمود الحسن.


 

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