حقوق الإنسان تشيد بالخدمات المقدمة الحجاج بمركز ابو عجرم الجوف

جوف - ابو عجرم:
أشاد مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة الجوف ظاهر بريد الفهيقي بالخدمات المتنوعة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف وأطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من كافة القطاعات المختلفة المشتركة في خدمة الحجاج .
وذكر الفهيقي أن الجمعية رصدت مظاهر الخدمات المقدمة للحجاج سواء الصحية أو الغذائية أو تهيأة المكان للمبيت وهي خدمات مكتملة يشكر القائمون عليها، مضيفا أن الجمعية لحقوق الانسان رصدت إنطباع الحجاج العراقيين في هذه المدينة حيث قدموا الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولشعب المملكة على ما لقوه من رعاية خلال تواجدهم في هذه المدينة.
وذكر عضو اللجنة الاستشارية بجمعية حقوق الانسان بمنطقة الجوف خليفة المسعر إننا وجدنا في مدينة الحجاج بأبوعجرم من خلال العاملين في هذه المدينة روح المبادرة وحب العمل والإخلاص مما يؤكد لنا إن الحجاج بأيدي أمينة حيث سمعنا عبارات الشكر من الحجاج المتواجدين في هذه المدينة.
وأضاف المسعر أنه لفت نظرنا الأعداد الكبيرة من المتطوعين رجالا ونساءً وهذا جعلنا نشعر بالفخر بهؤولاء المتطوعين الذين يعملون في خدمة الحجاج تلبية لنداء الوطن .