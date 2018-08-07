10 فنيين و سيارتي إسعاف لخدمة الحجاج بمركز ابو عجرم الجوف

يشارك فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الجوف الجهات الحكومية الاخرى في مدينة الحجاج بابو عجرم في تقديم خدماته للحجاج حيث وفرت الهيئة سيارتي إسعاف وعدد 10 فنيي إسعاف طب طوارئ لخدمة الحجاج على مدار الساعه بمدينة الحجاج وذلك في إطار استعدادات منطقة الجوف لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1439هـ .
وتأتي مشاركة فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الجوف وفق أعلى التجهيزات بكوادر فنيه مستعده لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة متى ما استدعت الحاجه نقلهم لأقرب منشأة صحيه حيث يتلقون كامل العناية والرعاية وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف حفظه الله وبمتابعة مستمره من معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم الذين حرصوا على سلامة الحجاج حتى يؤدوا حجهم على اكمل وجه وبأيسر الطرق كما تولي الهيئة اهتمام مضاعف بخدمة حجاج بيت الله الحرام حيث كثفت الهيئة اعمالها وفرقها على جميع الطرق التي يسير معها ضيوف الرحمن حتى عودتهم سالمين مأجورين بحول الله