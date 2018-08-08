وزارة التعليم تودع أكثر من 5.6 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس الجوف

جوف - سكاكا - محمد المغرق:
أودعت وزارة التعليم في حساب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 5.6 مليون ريال، تمثل الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد.
وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للخدمات المساندة الأستاذ زكريا بن يوسف الذياب أن مخصصات الميزانية اشتملت على البنود التالية: نظافة المباني التعليمية، صيانة آلات التصوير بالمدارس، صيانة آلات فصول التربية الخاصة.
وقال إنه سيتم إيداع مخصصات الميزانية في حسابات قادة وقائدات المدارس خلال الأسابيع المقبلة.