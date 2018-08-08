جوف - سكاكا :
ختام بطولة البلوت بمهرجان الجوف حلوة 39 و عامر و فيصل الرويلي يحققان اللقب
حقق المتسابقان فيصل مد الله الرويلي و عامر صياح الرويلي لقب بطولة البلوت ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف ، بعد منافسة استمرت على مدى أسبوع كامل في نادي الحي بثانوية الجزيرة ، و ذلك بحضور نخبة من الرياضين يتقدمهم رؤساء أندية منطقة الجوف (العروبة ،القلعة ،الانطلاق ،الجندل ،طبرجل ،القريات) و نائب مدير مكتب هيئة الرياضة بالجوف و عضو شرف نادي القلعة الأستاذ سلطان العرسان و الذي يعد من أبرز المهتمين بهذه البطولة ، إضافةً إلى عددٍ من الجماهير و محبي اللعبة .
و شهدت البطولة إقبال كبير من فئة الشباب للتنافس على البطولة التي تعد الأولى على مستوى المنطقة مطالبين باستمرار هذه الفعالية بشكل مستمر ضمن المناشط التي تقدم في مهرجانات المنطقة المختلفة وبشكل موسع
و في ختام البطولة قدم رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي شكره لجميع الفرق المشاركة و ضيوف الشرف و اللجان المنظمة ، مقدما التهنئة للفريق الفائز بالبطولة .