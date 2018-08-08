أقيمت دورة في الإنعاش القلبي الرئوي ..

جوف - فواز الرويلي - عبد العزيز الكريشان :
ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف ، المقامة للعائلات في منتزه النخيل أقيمت على مسرح الفعاليات عددًا من العروض المسرحية و العديد من المسابقات الثقافية و الألعاب الحركية ، و مواهب الأطفال من تقديم نجم فرقة أمواج المرح مازن الرويلي ، كما قامت فرقتا (الأوركيد و ريتال) الاستعراضيتان في تقديم العديد من الوصلات الطربية و الاستعراضية .
هذا و قدم المسعف أحمد الرويلي و متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف ، بحضور المدير الطبي بالفرع الدكتور ممدوح ناحي الرويلي و المتحدث الإعلامي حمدان بن مبارك الضويحي عرضًا تدريبيًا مبسطًا للإنعاش القلبي الرئوي ، مقدمين طريق الإسعاف و خطوات الإنعاش الابتدائي ، و كيفية التعرف على التنفس الطبيعي ، موضحين دور المسعف قبل و أثناء و بعد عملية الإنعاش ، و ماهي الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المسعف نحو المصاب .
كما تم تعريف الحضور على تطبيق أسعفني لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية و المتاح على الأجهزة الذكية ، و حثهم على تحميله و التعامل معه