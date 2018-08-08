ثلاث قطاعات تتفقد مشاريع القريات

جوف - القريات :
قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يرافقه مدير عام خدمات المياه ومدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية بزيارة تفقدية لمحافظة القريات التقوا خلالها محافظ القريات المكلف الاستاذ محمد شتيوي الجهني، حيث اطلعوه على ما تقوم به الوزارة بكافة قطاعاتها الثلاثة من أعمال ومشاريع بالمحافظة ومراحل إنجازها والاستعدادات والتجهيزات لحج هذا العام.
كما اطلع على الدور الذي تقوم به الوزارة في المحافظة على البيئة وتعزيز مصادر المياه وزيادة مساحة تغطية خدماتها للمياه والصرف الصحي والمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية، ومكافحة الآفات الزراعية وقد ثمن سعادته الجهود التي تقوم بها الوزارة في كافة القطاعات والجهد المبذول لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها على مستوى المملكة عامة وفي محافظة دومة الجندل خاصة بعد ظهور السوسة فيها وتسجيل اول إصابة بها.
وتم خلال هذه الجولة تفقد أحياء وقرى المحافظة ومنفذ الحديثة الحدودي، ومتابعة مشاريع ومرافق الوزارة بالمحافظة والوقوف على الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحتهم والتأكد من إمدادات المياه للمنفذ بالكميات المطلوبة ومدى جاهزية المحجر واستعداداته لموسم حج هذا العام.
كما شملت الزيارة كافة المواقع المخصصة لإقامة المنتزهات الوطنية عليها وإعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري والتشجير وتنمية البيئة والمحافظة عليها، كما جرى البدء في وضع خطة عمل مشتركة ما بين فرع الوزارة وخدمات المياه والهيئة بالتنسيق مع الوزارة لتجفيف مياه بحيرة الصرف الصحي بالمحافظة وإعادة تأهيلها بيئياً بعد أن تم تشغيل خط نقل المياه المعالجة للموقع البديل خارج النطاق العمراني.
ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات سمو أمير منطقة الجوف حفظه الله التي تؤكد دوماً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الادارات الحكومية لتوحيد الجهود والأهداف والعمل بروح الفريق الواحد وصولاً لأفضل النتائج والإنجازات وتحقيقاً للصالح العام، وبدعم ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي نائبه لرسم أوجه التكامل بين قطاعات الوزارة لتقديم خدمة تليق بالوطن والمواطن.