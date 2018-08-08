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سمو أمير الجوف يطلع على الرؤية العمرانية الشاملة لمنطقة الجوف

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/08

2018/08/08


سمو أمير الجوف يطلع على الرؤية العمرانية الشاملة لمنطقة الجوف



جوف -عبدالعزيز الحموان :

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الرؤية العمرانية الشاملة لمنطقة الجوف والتي تعدها وتنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمين منطقة الجوف درويش الغامدي يرافقه الدكتور خالد النفيعي من وكالة تخطيط المدن بالوزارة , وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم .

كما شاهد سموه خلال الاستقبال عرض مرئي عن مراحل الرؤية والتي انطلقت في عام 2017 لتمر بمراحلها الثلاثة ” الإطار العام للسياسات العمرانية الوطنية والدراسات التفصيلية وتحديث المخططات الإستراتجية للمناطق وتحديث المخططات المحلية ” ، لتكتمل في عام 2020م.

وفي نهاية الاستقبال ثمن الأمير بدر بن سلطان الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في العمل على تحقيق رؤية 2030 .


 

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