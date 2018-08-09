جوف - سكاكا :
أبو عجرم الجوف تخدم أكثر من 16 ألف حاج
تقدم مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف خدماتها لأكثر من 16 ألف حاج للعام الجاري 1439 بمتابعة من سمو أمير الجوف و وزارة الحج و العمرة ومشاركة العديد من القطاعات المختلفة منها الأمنية و الخدمية لينعم حجاج بيت الله الحرام بمنظومة متكاملة من الخدمات المختلفة .
وذكر رئيس مركز ابو عجرم الأستاذ بدر عيد الشمري أنه بلغ عدد الحجاج المخدومين بمدينة الحجاج 16477 حاج يستقلون عدد حافلات 713 حافلة مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف على توجيهاته الكريمه ودعمه الغير مستغرب لضيوف الرحمن ، كما قدم شكره لسعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط على متابعته المستمره ولجميع المشاركين و المتطوعين في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1439 سائلا الله القبول لجميع الحجاج .
وقدم مدير إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة فيصل بن جمعان الزهراني شكرة وتقديرة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على متابعتة وتوجيهاته الكريمة بتسهيل كافة الصعوبات وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن كما قدم الزهراني شكره لكافة الجهات التي شاركت في إستقبال وخدمة الحجاج بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف وما وجدوة من حفاوة وحسن إستقبال .
وبين الزهراني بأن الوزارة تتطلع لبذل المزيد من الجهود لراحة قاصدي بيت الله الحرام وإحتساب الاجر والمثوبة في خدمتهم وحفاوة الترحيب بهم وهم بطرق الحج ومواصلة رحلتهم للاراضي المقدسة.
وأضاف أن وزارة الحج والعمرة وضعت خطط تشغيلية لتفعيل المهام المناطة بها بدءً من وصول الحجاج عبر المنافذ البرية بتجهيز وتهيئة تلك المقار لاستقبال الحجاج بما يليق. وتفعيل برنامج ضيافة الحاج بالمنافذ الحدودية البرية ، كما شاركت مع أمارات المناطق ببرامج الترحيب بمدن الحجاج ومنها مدينه الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف .
ويعد مركز أبو عجرم هو أحد المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف ويبعد عنها 50 كلم جهة الغرب .. ويقع مركز أبو عجرم في وسط منطقة الجوف على تقاطع ثلاثة طرق إقليمية هي طريق الشام عبر منفذ الحديثة وطريق العراق عبر منفذ جديدة عرعر وطريق المدينة المنورة ، ما أكسبه ميزة وأهمية وموقعاً استراتيجياً في المنطقة .. وبدأ الاستيطان في مركز أبو عجرم عام ١٤٠٠هـ باهتمام تنموي من ولاة الأمر حفظهم الله .