أسرية صوير تقيم دورة لنبني مستقبلاً

جوف - هند العتيبي:
ضمن برامجها الاجتماعية و التربوية ، الهادفة لتعزيز دور الأسرة وقدرات ومهارات النساء في كافة مجالات الحياة، و برعاية مؤسسة الراجحي الانسانية ؛أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير برنامجها الأسري “لنبني مستقبلاً ” في نسخته الثانية وذلك بحضور و تفاعل مميز من 42 متدربة.
بدأ البرنامج بالترحيب بالمتدربات ومن ثم توضيح أهداف البرنامج و المحاور التي سوف يتم معرفتها خلال البرنامج ، بعدها تم تناول عددًا من التمارين الذهنية لشحذ التفكير لديهن من خلال العصف الذهني لما تم طرحة من تدريبات .
بعدها انطلقت فعاليات الدورة و التي تناوب على تقديمها المدربتان حكيمه الرويلي و فايزه البنيه ، بدأتها الأستاذة فايزة بالتعريف بالطموح و مفهومه العام ، و استكشاف مواضع القوة لدى المتدربات و تعزيزها و العمل على استثمارها و الاستفادة منها ، و علاج نقاط الضعف و السعي إلى تحويلها إلى نقاط قوة ، كما ناقشت مع المتدربات الفرق بين الطموح و الأمنية ، و كيف نستطيع بناء الطموح لدى الأبناء ؟ و ناقشت أيضًا عوائق و صعوبات تقف في طريق تحقيق طموحاتنا و كيفية التغلب عليها ، و البدء في تحقيق و بناء الطموح ، و استشهدت بعددٍ من القصص و المواقف المعبرة و المشوقة .
أما في الجزء الثاني من الدورة ؛ أوضحت الأستاذة حكيمه للمتدربات بأنه إذا أردنا وضع خطة تفصيلية لأي مشروع مجتمعي يجب التعرف على رغبات المجتمع و احتياجاته، و من ثم تحديد مشاكله ، بعدها ناقشت معهن آلية تصميم المشاريع المجتمعية ، و خطوات بناء الخطة القابلة للتنفيذ و التقويم ، و من ثم تحديد مصادر ايرادات المشروع و البدائل لها ، و كيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجهنا قبل و أثناء المشروع .
بعد ذلك قامت بمناقشة المتدربات من خلال وضع عددًا من النماذج المصغرة للمشاريع التي تحتاجها المنطقة ، ومدى تحقيقها و تطبيقها ، على أن يتم الرفع بها لاحقًا لاعتمادها .
و في ختام البرنامج قامت الأستاذة حكيمه الرويلي بتوزيع الشهادات على المشاركات ، مقدمةً شكرها لجمعية التنمية الأسرية بصوير على دعمها و رعايتها لهذه البرامج الهادفة و المميزة ، و الشكر موصول لجميع على المشاركات على حضورهن و تفاعلهن .