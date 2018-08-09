الحجاج يسعدون بهدايا الشؤون الإسلامية بالجوف

جوف - سكاكا :
أوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف الشيخ عبيد بن عبد الله الجلاَل أنه بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف ليكون للادارات الحكومية دور في خدمة الحجاج القادمين للمملكة وتحديدا في مدينة الحجاج بأبوعجرم كان تواجد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف بمدينة الحجاج لتوزيع المطبوعات المتخصصة بمناسك الحج والمصاحف الشريفة ، وذكر الجلال أننا ولله الحمد سمعنا عبارات الثناء والشكر والتقدير من الحجاج لما يقدم لهم من خدمة في هذه المدينة ، وأضاف الجلال أننا بالفرع نسعى أن تكون لنا مشاركة متميزة في السنوات القادمة ونقدم خدمة للحجاج في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتسهيل كل ماهو صعب أمام الحجاج حتى يؤدوا مناسكهم بكل طمأنينة وأمن وأمان.
وذكر المشرف ا.خالد احمد العلي أنه المطلع على أعمال وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف يجد منهم جهود ملموسه كما أطلق عليهم المراسلين والزوار القلب النابض لمدينة الحجاج لاستقبالهم لضيوف الرحمن وزوار مدينة الحجاج بمركز ابو عجرم حيث يتم تقديم التمور و القهوة وتوزيع المصاحف باحجامها الثالثة الكبير و الوسط و الصغير وهدية الحاج عبارة عن كتب إرشادية وآداب زيارة المسجد النبوي الشريف وحصن المسلم وكتيب أفضل الأدعية كما يتميز جناح الشؤون الإسلامية بالاقبال الشديد من ضيوف الرحمن والمتطوعين والشباب والذين اشادوا بجهود الجناح على مقدمتهم الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال باتصال مباشر مع مشرف الجناح على مدار الساعة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن سائلين الله الرضى و القبول انه سميع مجيب .