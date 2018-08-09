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أقيم عدد من البرامج .. المنشد تركي العلي يبدع على مسرح مهرجان الجوف حلوة 39

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/09

2018/08/09


أقيم عدد من البرامج .. المنشد تركي العلي يبدع على مسرح مهرجان الجوف حلوة 39



جوف - فواز الرويلي – تصوير : سهو الهشال :

تفاعل حضور و زوار مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف ، مع البرامج الترفيهية و المسابقات الحركية المقامة على مسرح الفعاليات بمنتزه النخيل أقيمت على مسرح الفعاليات .
كما قدمت فرقة ريتان الاستعراضية عددًا من الوصلات التي حظيت بإعجاب الجمهور الحاضر ،و تضمنت البرامج مجموعة من العروض المسرحية ، و مواهب الأطفال  نفذها الشاب مازن الرويلي من فرقة أمواج المرح .
و في سياق متصل تألق نجم الأمسية المنشد تركي ياسر في إلقاء العديد من الشيلات الطربية و التي اشعلت مسرح المهرجان و لاقت استحسان و إعجاب الجمهور .
بعدها قام رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي بتكريم المنشد تركي و نجم فرقة أمواج المرح مازن الرويلي ، مثمنًا لهما مشاركاتهما المتميزة و حضورهما الفاعل .
هذا و قام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف ، بتقديم  عددًا من النصائح الطبية و المعلومات المتعلقة بكيفية التعامل الصحيح مع الحالات الإسعافية  ، وتم توضيح لعملية الإنعاش القلبي الرئوي ، و خطوات الإنعاش الابتدائي  . 
كما تم تعريف الحضور على تطبيق أسعفني لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية و المتاح على الأجهزة الذكية ، و تقديم الجوائز للمتفاعلين مع البرنامج من حضور المهرجان.

 

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