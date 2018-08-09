جوف - سكاكا :
جمعية الأطفال المعوقين بالجوفُعرف بخدماتها وبرامجها بمهرجان أكسفور للأيتام
قامت جمعية الأطفال المعوقين مركز الجوف بمشاركة شراكة أكسفورد بمهرجان “أكسفورد للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصه” حيث شاركت الجمعيه بركن إعلامي تعريفي بالخدمات التي تقدمها الجمعيه من الناحية الطبية والتعليمية والتاهيلية
كما احتوى القسم الإعلامي على كافة برامج الجمعية وتنمية الموارد المالية التي يمكن طرحها على الرواد والحث على دعم الجمعية.
من جانب اخر تم تفعيل برنامج ( جرب الكرسي. وايضاً تم توزيع البرشورات التعريفيه عن الخدمات المجانية التي يقدمها مركز الجمعية.
وقد استمر الركن في تقديم خدماته لمده يومين متتاليين .