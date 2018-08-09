أمير الجوف يفتتح قصر إبراهيم العيشان التراثي بمدينة سكاكا

جوف -عبدالعزيز الحموان :
أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية ، قصر ابراهيم العيشان التراثي في مدينة سكاكا، بعد أن تم إستثماره من قِبل أحد المستثمرين .
وتجول سموه بالقصر الذي يُعد أحد القصور التراثية بمنطقة الجوف بعناصره وهويته المعمارية المميزة مستمعاً سموه من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري، لشرح عن مرافق القصر وماتم من تجهيزات لتحاكي تاريخ القصر وليكون مقراً للضيافة الجوفية .