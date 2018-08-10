مدير جامعة الجوف يتفقد مشروعات الجامعة في القريات وطبرجل

جوف - القريات :
قام معالي مدير جامعة الجوف أ.د / إسماعيل البشري بجولة على مشروعات كليات البنين في القريات وطبرجل، متفقداً سير العمل هناك ومطَّلعاً على نسبة الإنجاز فيها، يرافقه مدير إدارة المشاريع بالجامعة م. عثمان السبيلة، حيث تقترب تلك المشروعات من مرحلة الانتهاء، مشدداً على الشركات العاملة بسرعة الإنجاز والالتزام بالمعايير المحددة.
وشملت الجولة جميع أجزاء المشروعات من قاعات دراسية ومعامل ومختبرات للكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي، ومسارح وقاعات للعرض، ومكاتب إدارية، ومكتبات، حيث تتضمن جميع الخدمات التي توفر بيئة تعليمية وإدارية متميزة لطلاب الجامعة في القريات وطبرجل.
وكان معالي مدير الجامعة قد استمع لشرح مفصل عن كل جزء في المشروعات مبدياً ملاحظاته عليها ومؤكداً على ضرورة إنجازها في الوقت المحدد ليتم انتقال الكليات إليها في الوقت المحدد، استثماراً للدعم الكبير الذي تشهده الجامعة كغيرها من القطاعات من القيادة الرشيدة.
جدير بالذكر أن كلاً من المشروعين سيتم تجهيزه بأحدث التجهيزات من مكاتب إدارية وقاعات دراسية وشبكات إنترنت ومعامل تضم تقنيات حديثة تعين الطالب والأستاذ الجامعي على تقديم أفضل النتائج في جميع التخصصات العلمية والنظرية.
كما تتوافر فيها مسارح للنشاط الثقافي والمجتمعي سيتم تجهيزها لاستيعاب جميع أنشطة الكليات طوال العام، موجهاً لاستثمارها في خدمة المجتمع في القريات وطبرجل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، قام معالي الدكتور البشري بزيارة مجمعي كليات البنات في القريات وطبرجل، متفقداً أعمال الصيانة الدورية فيهما، وموجِّهاً بأهمية إنجازها قبل انطلاق العام الدراسي لتكون جاهزة لاستقبال الطالبات، ورافق معاليه عميد كلية العلوم والآداب بطبرجل الدكتور مشعل العنزي وعدد من منسوبي الجامعة في المحافظتين.
ورفع الدكتور البشري خالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ماتحظى بها الجامعة من دعم كبير يسهم في تحقيق أهدافها وتطلعاتها بالتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك لسمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم على متابعتهما المستمرة لكل شؤون الجامعة.