مهرجان الجوف حلوة 39 يختتم فعالياته و برامجه

جوف - فواز الرويلى :
أسدل الستار مساء يوم الخميس 27ذو القعدة 1439 هـ على فعاليات مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي أقيم برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف ، و احتضنه منتزه النخيل بسكاكا على مدى 10 أيام ، برعاية مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري ، و حضور عددٍ من المسئولين العسكريين و المدنيين في المنطقة .
و قد تميز الحفل الختامي بتقديم بعض اللوحات الاستعراضية و التمثيلية نفذتها فرقتا أميرات الجوف .
بعدها أعلن عريف الحفل الأستاذ فيصل الخالدي عن تكريم شركاء النجاح و المنظمين و الجان العاملة و المتعاونة في هذا المهرجان ، سبقها بتقديم شكره للمنظمين لهذا المهرجان لدعمهم و تشجيعهم لطاقات و مواهب أبناء المنطقة ، و قام الدكتور جهز بن برجس الشمري بتقديم الدروع و شهادات الشكر للجهات المشاركة و اللجان العاملة .
و في نهاية البرنامج قدم الدكتور جهز بن برجس الشمري شكره تقديره للجهات المشاركة و الفرق المساندة على جهودهم الحثيثة و الواضحة في انجاح هذه التظاهرة ، و ابرازها بالصورة المشرفة و تقديم الخدمات لزوار و ضيوف المهرجان ، و الشكر موصول لكافة اللجان العاملة في الإعداد و التنظيم و التنفيذ على مجهوداتهم الكبيرة و المتواصلة ، و وعد بأن مهرجان الجوف حلوة سيتم العمل على تطويره بفعاليات ومشاركات جديدة باعتباره أول مهرجان سياحي في منطقة الجوف، منوهاً بالدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، أمير منطقة الجوف في دعم مثل هذه البرامج و الأنشطة السياحية التي ينتج عنها حراك سياحي واقتصادي وتحقيق فرص وظيفية لأبناء منطقة الجوف .