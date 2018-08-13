جوف - القريات -- عبدالعزيز الحموان :
أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية للقريات بزيارة حرس الحدود
استهل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم زيارته لمحافظة القريات، بزيارة لقيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف .
وكان في استقبال سموه، قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط ومنسوبي قيادة حرس الحدود، الذين تشرفوا بالسلام على سموه ، وقد أشاد سمو أمير منطقة الجوف بالدور الفاعل الذي يقومون به في حمايه حدود المملكه وأكد “حفظه الله” على استمرار العطاء والأداء المميز .