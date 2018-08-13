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أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية للقريات بزيارة حرس الحدود

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/13

2018/08/13


أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية للقريات بزيارة حرس الحدود



جوف - القريات -- عبدالعزيز الحموان :

استهل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم زيارته  لمحافظة القريات، بزيارة  ‏لقيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف  .
وكان في استقبال سموه، قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط ومنسوبي قيادة حرس الحدود، الذين تشرفوا بالسلام على سموه ، وقد أشاد  سمو  أمير منطقة الجوف بالدور الفاعل الذي يقومون به في حمايه حدود المملكه وأكد “حفظه الله”  على استمرار العطاء والأداء المميز .

 

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