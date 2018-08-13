15 ألف مستفيد من برامج أندية الحي في “تعليم الجوف”

جوف - سكاكا – أمل الشبيب :
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات برامج “إجازتي 3” والتي بدأت من 5/ 9 حتى 27/11/1439هـ في مقرات أندية الحي والأندية الموسمية، وشملت أكثر من 15 ألف مستفيد.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الأنشطة والبرامج المنفذة في برنامج إجازتي راعت احتياج الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام، وحققت أهداف لأكبر عدد من المستفيدين وعززت مشاركة الأسرة والمجتمع بالمشاركة الفعالة في مهرجانات المنطقة الصيفية.
وأضاف: “من خلال حزمة البرامج المتنوعة والمتميزة في الأداء النوعي كونت أندية الحي مجتمع تدريبي متكامل ليكون الاستثمار الحقيقي في أوقات الإجازة وتوجيه لطاقات الطلاب ومواهبهم، وهيأت قدراتهم للتعامل مع متغيرات العصر وتنمية الجوانب الإيجابية والمهارية والمهنية وذلك تحقيقاً واتفاقاً مع رؤية 2030”.
وتناول مدير إدارة النشاط الطلابي “بنين” الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد أهم البرامج والأنشطة والمسابقات المقدمة للطلاب والتي راعت الاحتياج العصري، ونفذها مدربين يمتلكون الكفاءات والمهارات التدريبية العالية لهم ومن أهمها: البرامج الالكترونية وتسجيل الطلاب بمنصة وزارة التعليم للتدريب الالكتروني وتوعوية عن اخطار الألعاب الالكترونية، وبرامج تخص الأمن والسلامة كالتدريب على الإسعافات الأولية ومعدات الدفاع المدني، وبرامج مهنية متنوعة حسب ميول الطلاب ورغباتهم وريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة، ومهرجانات رياضية وفنية وترفيهية وتنظيم الفرق التطوعية للمشاركة في المهرجانات والتشجير وزيارة المرضى.
ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن الملتقيات المنفذة تتضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة حسب المسارات التي تهدف إلى منح الطالبات مجموعة مهارية تساعدها على النجاح في القرن الواحد والعشرون و تساهم في بناء وتكامل الشخصية بما يحقق لهن توافق اجتماعي واستقرار نفسي في بيئة تربوية جاذبة وآمنة، وكل برنامج يشهد إقبال من المهتمات أما بالفنون التشكيلية أو تطوير الذات أو تقنياً.
وأشارت إلى أن الأندية اهتمت بالبرامج التطويرية مثل: تحسين الخط وأساسيات اللغة الانجليزية والهندسة الحوارية والإسعافات الأولية والأمن السيبراني، والمشاركات التطوعية في تقديم خدمات للحجاج.