أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات ويلتقي الأهالي

جوف -عبدالعزيز الحموان :
ضمن زيارات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التفقدية لمحافظة القريات، تفقد سموه اليوم عدداً من المراكز التابعة للمحافظة .
حيث قام الأمير بدر بن سلطان بزيارة لمركز الوادي، وكان في استقباله رئيس المركز الأستاذ حسين بن علي الأيداء، وعدداً من أهالي وأعيان المركز.
كما زار الأمير بدر بن سلطان مركز عين الحواس، وكان في استقباله رئيس المركز الأستاذ عبدالعزيز بن زيدان العنزي، وعدداً من الأهالي وأعيان المركز .
وقد استمع سمو أمير الجوف خلال الزيارة لمطالب الأهالي واحتياجاتهم، التي أكد ” حفظه الله” أنها تحظى باهتمام سموه الكريم، وأنه سيعمل على تلبيتها وفق النظام المتبع في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
رافق سموه في الزيارة محافظ القريات المكلف الأستاذ محمد بن شتيوي الجهني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .