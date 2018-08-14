الأمير بدر بن سلطان يقف على عين الحواس الكبريتية ويوجه بدراسة للاستفادة منها والمواقع المحيطة بها سياحياً

جوف - القريات -عبدالعزيز الحموان :
وقف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف خلال جولته التفقدية لمحافظة القريات اليوم، على عين الحواس الكبريتية .
واستمع سموه من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري لشرح عن العين والتي تُعد علاج لكثير من الأمراض الجلدية وغيرها منذ القدم .
ووجه الأمير بدر بن سلطان فرع السياحة بالمنطقة بإعداد دراسة للإستفادة من هذه العين ومثيلاتها من العيون المجاورة التي تُشتَهر بها محافظة القريات، وذلك من خلال طرح فرصة الاستثمار فيها أمام المستثمرين لإقامة مشروع سياحي عليها والمناطق المجاورة لها، بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة، ليكون رافد سياحي لما تمتلكة المحافظة من مقومات سياحية إضافة لمساعدة هذا المشروع على خلق فرص وظيفية لشباب المنطقة مع الحرص على الاهتمام بطبيعة المكان .
يذكر ان محافظة القريات تضم العديد من العيون الكبريتية أشهرها عين الحواس وعين القرار وعين قرية كاف .