أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسئولين بمحافظة القريات

جوف - القريات -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمركز الحديثة ليلة البارحة جموع المواطنين وعمد ووجهاء وشيوخ القبائل بمحافظة القريات ، الذين قدِموا للسلام على سموه .
كما استقبل سموه عدداً من القضاة في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين .
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمام سموه الكريم.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومحافظ القريات المكلف الأستاذ محمد بن شتيوي الجهني .