أمير الجوف يتفقد صالة الحجاج بمنفذ الحديثة ويلتقي بهم

جوف -عبدالعزيز الحموان :
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، صالة الحجاج بمنفذ الحديثة بمحافظة القريات ، مستمعاً خلالها من رئيس مركز الحديثة جريد الجريد الى كافة الخدمات والتجهيزات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحجاج وراحتهم بالمنفذ ، والتقى سموه خلال الجولة بمجموعة من الحجاج القادمين عبر منفذ الحديثة، مرحباً بهم وداعياً الله أن يمن عليهم بإتمام حجهم بكل يسر وسهولة ويعودوا لديارهم سالمين بإذن الله .
وشملت الجولة ساحة دخول الركاب حيث استمع سموه من مدير عام جمرك الحديثة الاستاذ عبدالرزاق بن محمد الزهراني لشرح عن الموقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة ومسارات القدوم في الجمرك وأجهزة التفتيش، بالإضافة لتفقد سموه بعض مواقع الجهات الحكومية والتي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن .
وحث الامير بدر بن سلطان العاملين في جميع القطاعات الحكومية في المنفذ على مضاعفة جهودهم لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حسن استقبال الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم والسهر على خدمتهم وراحتهم، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين – حفظهم الله – التي تقضي بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .
وأعرب سموه الكريم عن شكره لجميع العاملين في حرس الحدود والجوازات والجمارك والشؤون الصحية والخدمات الأمنية وكافة الجهات العاملة لخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين