جوف - القريات -عبدالعزيز الحموان :
أمير الجوف تفقد مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القريات
تفقد صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم المشاريع التي تنذها وزارة الإسكان بمحافظة القريات .
واستمع سمو أمير منطقة الجوف من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف الأستاذ فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن مشروع إسكان محافظة القريات والذي يحتوي على عدد 255 وحدة سكنية متكاملة الخدمات من بنية تحتية ومرافق خدمية.
كما أطلع سموه على مخططات ومشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة، وهي مشروع مخطط النخيل والذي يتم توزيعه على المواطنين المخصص لهم منتج ارض ، ومخطط الأندلس، ومخطط الروضة، ومخطط طريق المطار والذي سيتم ترسيته على إحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ البنية التحتية البسيطة .
وشاهد الأمير بدر بن سلطان خلال الجولة آلية تسليم المواطنين منتجاتهم السكنية في مخطط الوادي وذلك لـ 125 مواطن ، كما اطلع سموه على ما تم إنجازه من برامج ومبادرات وزارة الإسكان ومنها الإسكان التنموي برنامج إيجار .
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في شتى المجالات وأكدا سموه على التنسيق التام بين الجهات الخدمية لإكمال ايصال الخدمات لمشاريع وزارة الإسكان بأسرع وقت ممكن .
وفي نهاية الجولة سلم سموه عدد اربعة صكوك أراضي من منتجات وزارة الإسكان.