جوف - القريات -عبدالعزيز الحموان :
فيما وضع حجر الأساس لمشروع ربط القرى بخط مياه بسيطا
أمير الجوف يدشن تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقريات
دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، تشغيل مشروع محطة الضخ وخط الطرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة القريات .
واستمع سموه خلال حفل التدشين لشرح عن المشروع من مدير خدمات المياه المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب الذي تبلغ تكلفته بقيمة اجمالية تقدر ٣٨.٨٢٣.٥٧٥ريال ، حيث يعمل المشروع على نقل المياه المعالجة الناتجة من محطة الصرف الصحي من موقع البحيرة الحالي إلى موقع حوض الفائض النهائي الجديد الذي يبعد مسافة ٢٤ كم تقريباً عن التجمعات السكانية ويهدف إلي رفع الضرر والأصحاح البيئي للمحافظة.
بعد ذلك وضع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف حجر الأساس لمشروع ربط القرى بخط مياه بسيطا – القريات بمنطقة الجوف بتكلفة اجمالية 13573173 ريال .
واستمع سموه من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالعزي الطويرب لشرح عن المشروع الذي سيتم ربط القرى والهجر وخزانات التوزيع الواقعة على مسار خط مياه بسيطا – القرياتمن خلاله لعدد20 موقع، لتشغيل شبكات المياه المنفذه بها سابقا ، كما سيتم تنفيذ عدد 2200 توصيلة مياه منزلية ضمن المشروع .
كما سلم شهادة شكر لقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير لتجاوبهم وتسهيل مهمة القائمين على المشروع ومتطلباته في محافظة القريات .
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم اللا محدود الذي تحظى به المنطقة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في جميع المجالات.
كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية.