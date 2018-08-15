متضمناً العديد من الدورات التدريبية: اختتام فعاليات صيفي مجمع كليات البنات بالقريات بجامعة الجوف

جوف - سكاكا :
اختتمت فعاليات النادي الصيفي بجامعة الجوف في مجمع كليات البنات بالقريات حيث استمرت لمدة أربعة أسابيع منذ بداية شهر ذي القعدة متضمناً العديد من الدورات التدريبية النوعية والأنشطة الاجتماعية الإنسانية، حيث تنوعت موضوعات الدورات ما بين مبادئ الحاسب الآلي ومهاراته للمبتدئين، مهارات القيادة الإدارية الحديثة، تصميم الدعوات الإلكترونية، فن التعامل مع الآخرين وعلامات المرور، حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى الدورات العملية في صناعة الحلويات وفن الديكوباج والرياضة البدنية والصحة والغذاء، والفعاليات المجتمعية والإنسانية كبرنامج هيا نمرح الترفيهي وفعالية نمشي لأجلها للتوعية بمرض سرطان الثدي.
وبلغ عدد المستفيدات من النادي الصيفي 541 ما بين متدربة ومشاركة من جميع فئات المجتمع، حيث ساهمت تلك الدورات والبرامج في تعزيز المهارات والمفاهيم لدى المتدربات، كما عُنيت بمواكبة المتغيرات التقنية والعلمية ومراعاة متطلبات سوق العمل.
ويأتي تنفيذ فعاليات النادي الصيفي بمجمع كليات البنات بالقريات تحقيقاً لرؤية الجامعة وتناغماً مع رؤية المملكة 2030م والهادفة إلى مجتمع حيوي طموح ومؤهل تأهيلاً عالياً حتى يتمكنّ أفراده من أداء دورهم بكفاءة وجدارة. وكان الحفل الختامي للنادي الصيفي قد أقيم بحضور المشرفة الإدارية للمجمع أ.د / صالحة العقيلي التي قدمت كلمة رفعت خلالها أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الآمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لافتة إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن وقيادته الحكيمة، والمساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
كما قدمت شكرها وتقديرها لمعالي مدير الجامعة على دعمه المستمر ومتابعته لجميع فروع الجامعة، ولوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات وعميد شؤون الطلاب بالجامعة.
وأوضحت الدكتورة العقيلي بأن النادي الصيفي هو أحد الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للمجتمع ضمن خطتها الاستراتيجية الطموحة، كما قدمت شكرها لفريق العمل المساهم في تنظيم فعاليات النادي. عقب ذلك تم تكريم المشاركات في النادي الصيفي من مدربات ومتدربات.
وكان الحفل قد تضمن عرضاً مرئياً لأبرز فعاليات النادي طيلة مدة إقامته.