مدير السياحة بالجوف : الأمير بدر بن سلطان يؤكد بأن الجوف أرض خصبة للاستثمار السياحي

جوف -عبدالعزيز الحموان :
أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف أمين عام مجلس التنمية السياحية الدكتور جهز بن برجس الشمري إهتمام وحرص لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية على القطاع السياحي وتوجيه سموه لتفعيل الاستثمار فيه، من خلال استثمار كافة المعطيات السياحية المتاحة بالمنطقة والتي تزخر بالعديد من الفرص لإقامة منتجات سياحية تخدم المسارات السياحية بالمنطقة، وإنشاء جمعيات للتراث العمراني يساهم فيها المواطنين ملاك المباني التراثية. وحث سموه على تضافر الجهود مع الأمانة وفرع وزارة البيئة و المياه والزراعة و النقل والجهات ذات العلاقة بالمشاريع السياحية بالتعاون مع المواطنين ملاك المباني التراثية والزراعية والعيون الكبريتية وجذب المستثمرين ودعمهم لإقامة مشاريع وخدمات سياحية تلبي رغبات السيّاح والزوار والمجتمع المحلي ومن أهمها المنتجعات والنزل التراثي ومشاريع السياحة الزراعية
ورفع شكره لسمو أمير منطقة الجوف لزيارة سموه لمواقع الجذب السياحي خلال جولة سموه التفقدية لمحافظة القريات أمس ومن ضمن هذه المواقع الاطلاع على عين الحواس ووقوف سموه على عين قرية منوه الكبريتية وكان في استقبال سموه الشيخ أحمد راشد السهر السرحاني مالك العين، وفي نهاية الزيارة قدم سمو أمير المنطقة شكره لمالك العين على اتاحة الفرصة مجاناً للزوار باستخدام مياهها الكبريتية طيلة العقود الماضية.
وأكد على إهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في دعم التنمية السياحية بمنطقة الجوف ، والعمل على تهيئتها وتقديم الدعم للمستثمرين.
وتسعى سياحة الجوف على وضع خطة تطويرية بالتعاون مع محافظة القريات وأمانة المنطقة والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية والغرفة التجارية الصناعية لمواقع الجذب السياحي بالقريات وإقامة مهرجانات مرتبطة بهويتها ومزاياها النسبية كمهرجان الملح.
وثمن مدير سياحة الجوف للمواطنين في القرى التراثية لتعاونهم مع السياحة لتطوير هذه المواقع المرتبطة بالبُعد الحضاري للمملكة.