التجارة والاستثمار بالجوف تكثف جولاتها الرقابية لاستقبال ضيوف الرحمن

جوف -عبدالعزيز الحموان :
كثفت وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف جولاتها الميدانية خلال الايام الماضية على الأسواق المحلية ومحطات الوقود المتواجدة على الطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن بدءا مِن منفذ الحديثة الحدودي في محافظة القريات ومركز طلعة عمار وذلك للتأكد من توفر الوقود ومعايرة المضخات وتفتيش مراكز خدمة السيارات وتوفر السلع الغذائية وجودتها ووجود بطاقة البيانات بما فيها سعر السلعة وصلاحيتها للاستهلاك وأوضح سعادة مدير عام التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف الاستاذ سامي بن سعود الرويلي أنه تم خلال هذه الجولات مصادرة عدد من السلع المخالفة و الغير مطابقة للمواصفات مضيفا ان الجولات ستكون مستمرة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك على الاسواق المحلية داخل المدن استعدادا لعيد الأضحى المبارك كما بين الرويلي ان مركز البلاغات يستقبل الشكاوي والبلاغات على مدار الساعه عبر الرقم الموحد 1900 او من خلال تطبيق بلاغ تجاري عبر الأجهزة الذكية