3289 معلم ومعلمة استفادوا من برامج التدريب الصيفي في “تعليم الجوف”

جوف -سكاكا - أمل الشبيب :
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات، برامج التطوير المهني الصيفية المنفذة خلال الإجازة الصيفية، والتي تهدف إلى التطوير والنمو المهني وتحسين المخرجات التعليمية واستفاد منها 3289 معلم ومعلمة.
وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالجهود المبذولة في التجهيز والاستعداد والتدريب والتواصل المستمر والتعاون مع المتدربين والمتدربات.
وقال: “هذه البرامج كفيلة في تطوير الممارسات التعليمية واكتساب المتدربين المهارات اللازمة، وتمكنهم من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي، والإلمام بأساليب تدريسية حديثة، لتساعدهم على التقدم في المسار المهني بنجاح، ما سينعكس إيجابياً على قوة الأداء وتحقيق لأهداف الوزارة وتطلعاتها المستقبلية”.
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التدريب التربوي “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أنه تم الاستفادة من خبرات مميزة لأكثر من 52 مدرب بمعدل 1280 ساعة تدريبية لحزمة برامج متنوعة عددها 113 برنامج.
وأضاف: “تم رصد أكثر البرامج إقبالاً مثل التدريس بالذكاءات المتعددة، والمجتمعات المهنية والتعلم بالمقلوب، وبحث الدرس، والتعلم النشط، ليتم استحداث العام القادم برامج حسب طلب المتدربين ورغبتهم في التطوير وسد احتياجاتهم من البرامج التدريبية”.
فيما ذكرت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات” الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أنه تم تنفيذ 51 برنامج تدريبي بواقع 656 ساعة تدريبية.
وقالت: “لوحظ الإقبال المتزايد على البرامج التخصصية في المناهج وطرق التدريس والبيئة الصفية والتعلم النشط”.