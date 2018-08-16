للعام السادس “بر الجوف” تسير أربع حافلات للحج

جوف - سكاكا :
سيرت جمعية البر الخيرية بالجوف وبالتعاون مع حملة أبناء عبدالعزيز الراجحي الخيرية للحج عصر هذا اليوم الخميس الموافق للخامس من شهر ذي الحجة من العام 1439هـ أربع حافلات متوجهة لبيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، حيث انطلقت حافلتين في تمام الخامسة عصرًا فيما ستنطلق الحافلتين الآخرتين بعد صلاة العشاء بإذن الله.
وبين الأستاذ عبدالله الخالدي المدير التنفيذي للجمعية بأن حملة هذا العام ولله الحمد قد ضمت 180 حاجًا وحاجة تم توزيعهم على أربع حافلات حديثة تم تجهيزها تجهيزًا كاملاً لتحقق الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأضاف بأنه تم تكليف مشرف لكل حافلة وذلك لتلبية احتياجات الحجاج واستفساراتهم، راجيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.
الجدير بالذكر بأن هذه الحملة هي الحملة السادسة على التوالي للجمعية بالتعاون مع حملة الراجحي الخيرية، حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج أكثر من 800 حاجًا وحاجة منذ انطلاقها عام 1435هـ