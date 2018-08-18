جوف - سكاكا :
شرطة منطقة الجوف تواصل حملات وطن بلا مخالف
استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .
نفذت قوة الضبط الميداني وبمشاركة ومفتشي هيئة السياحة حملة أمنية بمدينة سكاكا شملت الفنادق والشقق المفروشة يوم الجمعة الموافق ٦-١٢-١٤٣٩هـ .
كذلك نفذت شرطة محافظة دومة الجندل حملة مماثلة.
ونتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .
وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .