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شرطة منطقة الجوف تواصل حملات وطن بلا مخالف

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/18

2018/08/18


شرطة منطقة الجوف تواصل حملات وطن بلا مخالف



جوف - سكاكا :

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .

نفذت قوة الضبط الميداني وبمشاركة ومفتشي هيئة السياحة حملة أمنية بمدينة سكاكا شملت الفنادق والشقق المفروشة يوم الجمعة الموافق ٦-١٢-١٤٣٩هـ .

كذلك نفذت شرطة محافظة دومة الجندل حملة مماثلة. 
ونتج عن تلك الحملات  ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .

 وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .

 

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