سياحة الجوف تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

جوف - سكاكا :
يواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف عمله خلال إجازة عيد الاضحى المبارك .
وأوضح مدير عام فرع السياحة العامة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري , أن الفرع سيواصل عمله للقيام بالجولات التفتيشية والرقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر والسياحة ومكاتب منظمي الرحلات السياحية في المنطقة، بهدف التأكد من جاهزية المرافق للسواح وضيوف المنطقة .حسب البرامج المعتمدة، وكذلك التأكد من التزام تلك المنشآت بجودة الخدمة والأسعار ووضع اللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف بشكل بارز للنزيل.
وأفاد بتجهيز الفرع المواقع الأثرية في سكاكا ودومة الجندل والقريات لاستقبال الزوار يومياً ، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار والنزلاء، وتحث الزوار والنزلاء إلى التواصل على الرقم 19988 في حال وجود شكاوى على المنشآت.