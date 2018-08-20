جوف - سكاكا :
عمل الجوف ينفذ حملات خلال اجازة عيد الاضحى المبارك
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف،جولات تفتيشية ميدانية على العديد من المنشآت برفقة قوة الضبط الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مدير قسم التفتيش بفرع الوزارة عبدالمجيد العنزي، أن الحملات استهدفت تعقب وضبط مخالفات سوق العمل (مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والعمل تحت أشعة الشمس، وقرارات التوطين، والتأنيث، وغيرها)، مؤكدا على ضرورة التزام جميع المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل لتفادي إيقاع العقوبات.
وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام الإجازة، وتهدف إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “معًا للرصد”.