جوف -عبدالعزيز الحموان :
أمير الجوف يتقدم المصلين لصلاة عيد الأضحى
أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا .
وقد أم المصلين الشيخ هشام بن دخيل الربيع ، أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته والبعد عن نواهيه إبتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وشكره في السراء والضراء.
وقال الشيخ الربيع في خطبته أن اليوم هو يوم الحج الأكبر ، وهو عيد الأضحى والنحر والأكل والشرب وذكر الله، حيث يؤدي الحجاج فيه معظم مناسك الحج ، فقد شرع الله الأضحية لحكم وفوائد كثيرة ، وعلى المضحين ذكر الله تعالى على أضحياتهم عند ذبحها منذ خروجهم من مصلياتهم بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق ، فكلو من لحوم اضحياتكم وتصدقوا ، وأظهروا البهجة والسرور واجتنبوا ماحرم الله عليكم ، واشكروا الله الذي هداكم وأعطاكم ولاتنسوا إخوانكم المستضعفين واللاجئين فاطعموهم وواسوهم بما انعم الله عليكم .
كما حث الشيخ هشام خلال خطبته المرأة على حفظ بيتها وتطهيره من المحرمات ، وتربية أولادها على الخوف من الله ، وغرس محبة الله وطاعته سبحانه في قلوبهم ، داعيا في ختام الخطبة أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين مقبولين مأجورين ، وأن يحفظ الله على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادة هذه البلاد الطاهرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ، كما سأل الله أن يمد إخواننا المرابطين والقائمين على حفظ حدود بلدنا الغالي بالنصر من عنده وأن يحفظهم من كل مكروه .
هذا وقد أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة محافظات ومراكز منطقة الجوف .