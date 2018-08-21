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الأمير بدر بن سلطان يعايد نزلاء دار الرعاية الإجتماعية بالجوف

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/21

2018/08/21


الأمير بدر بن سلطان يعايد نزلاء دار الرعاية الإجتماعية بالجوف



جوف -عبدالعزيز الحموان :

  قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بمعايدة نزلاء دار الرعاية الإجتماعية بمدينة سكاكا .
   وكان في استقباله سموه مدير الدار الأستاذ محمد بن بستان العنزي، وبعد أن صافح سموه النزلاء وبادلهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك قدم لهم الهدايا بهذه المناسبه المباركة، كما استمع سموه لمطالبهم واحتياجاتهم ، مؤكدا انها تحظى باهتمامه الشخصي .

 

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