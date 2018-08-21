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أمير الجوف يقوم بزيارة معايدة لرئيس كتابة عدل سكاكا

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/21

2018/08/21


أمير الجوف يقوم بزيارة معايدة لرئيس كتابة عدل سكاكا



جوف -عبدالعزيز الحموان :

قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لرئيس كتابة العدل بسكاكا الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد بمنزله بمدينة سكاكا ، حيث قدم سموه خلالها التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
   ودعا الأمير بدر بن سلطان الله جل وعلى أن يتقبل من الحجاج حجهم ، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين مقبولين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .
وأعرب الشيخ الحميد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة التي هي ديدن قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله -.

 

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