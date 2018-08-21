جوف -عبدالعزيز الحموان :
أمير الجوف يقوم بزيارة معايدة لرئيس كتابة عدل سكاكا
قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لرئيس كتابة العدل بسكاكا الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد بمنزله بمدينة سكاكا ، حيث قدم سموه خلالها التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودعا الأمير بدر بن سلطان الله جل وعلى أن يتقبل من الحجاج حجهم ، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين مقبولين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .
وأعرب الشيخ الحميد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة التي هي ديدن قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله -.