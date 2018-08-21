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الأمير بدر بن سلطان يعايد الأهالي

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/21

2018/08/21


الأمير بدر بن سلطان يعايد الأهالي



جوف -عبدالعزيز الحموان :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا اليوم ، جموعاً من المواطنين وأعيان وعمد الأحياء وأعضاء مجلس المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك .
   كما استقبل سموه عددا من القضاة.
   واستقبل سمو أمير منطقة الجوف كبار ضباط الأمن العام وقادة القطاعات العسكرية ومدراء الإدارات الحكومية في المنطقة وبادلهم السلام والتهنئته بعيد الأضحى المبارك ، داعياً الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وان يعودوا إلى ذويهم وديارهم سالمين مقبولين، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.
   حضر الإستقبال وكلاء الإمارة .
بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

 

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