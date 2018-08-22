سياحة الجوف تكثف جولاتها التفتيشية لإجازة عيد الأضحى

جوف - سكاكا :
تكثف اللجنة الرقابية المشكلة للقيام بجولات تفتيشية على مرافق الإيواء السياحي بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها جولاتها للتأكد من جاهزية مرافق الإيواء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري أن اللجنة تم تشكيلها في وقت سابق بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , ومكونة من “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والدفاع المدني، وفرع وزارة التجارة” للقيام بجولات تفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة والمحافظات ومعالجة وضعها من ناحية جودة الخدمات المقدّمة ونظامية التشغيل ,ومكاتب السفر والسياحة .
وقال أن اللجنة تكثف أعمالها التفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي خلال إجازة العيد للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والتزامها بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص، ودرجة التصنيف، والسجلات التجارية والسلامة الأمنية والتوظيف في أقسام الاستقبال للسعوديين وغير ذلك لتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والمصطافين القادمين إلى المنطقة.
مشيراً إلى أنه عند وجود أي ملاحظات أو مخالفة أو شكوى أو استفسار الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 .