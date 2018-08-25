أمير الجوف يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح موسم الحج 1439هـ

جوف -عبدالعزيز الحموان :
وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الجهود التي بذلها أيده الله والقيادة الحكيمة التي كانت بعد توفيق الله سبباً لنجاح خطط حج هذا العام.
وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاته الكريمة أيده الله، مما مكن لحجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينةٍ ولله الحمد، وهو ما يشهده ضيوف الرحمن في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في الخدمات المقدمة لهم.
ودعا سموه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ ، الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وجهود ومتابعة سمو ولي العهد، والعاملين في لجان الحج، من مدنيين وعسكريين ومتطوعين من أبناء هذا الوطن المعطاء.
وأعرب أمير منطقة الجوف لسمو ولي العهد عن اعتزاز الجميع بما شاهدوه ولمسوه من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع، سائلاً سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يطيل في عمره، ويوفقه لكل ما فيه خيرٌ للإسلام والمسلمين، وأن يعين سمو ولي العهد ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها واستقرارها .
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج
قال فيها ، نهنئ سموكم الكريم بمناسبة نجاح موسم حج 1439هـ والذي أدى فيه المسلمون مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعتكم لجميع قطاعات وزارة الداخلية التي كان لها جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن.
وإنني إذ أهنئ سموكم الكريم لادعوا الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين ” حفظهما الله “.