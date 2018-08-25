أمانة الجوف: “9538” رأس من المذبوحات بمسلخ سكاكا والبلديات التابعة

جوف - سكاكا :
واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية ممثلة في ادارة الرقابة الصحية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك على المسالخ ونقاط الذبح للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية .
وبلغ عدد المذبوحات في أول وثاني وثالث أيام عيد الاضحى (9538) وذلك بالمسلخ المركزي بسكاكا والبلديات التابعة، حيث بلغ عدد الضان 7630 رأس ، وبلغ عدد الماعز المذبوح 1294 رأس ، كما بلغ عدد رؤس الابل في الثلاثة ايام الاولى 496 رأس .و 118 من رؤس الابقار .
يذكر ان امانة منطقة الجوف قامت تجهيز موقع سوق موسمي مؤقت لبيع الاضاحي بمساحة تزيد عن(٢٣،٢٠٠م) وتتسع لأكثر من (١٢٠) حضيرة أغنام، روعي في اختيارها خدمة أكبر شريحة من السكان بشكل منظم يضمن صحتهم وسلامتهم. وتم تجهيزة بالعدد الكافي من القوى البشرية والآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للأمانة في موقع البيع بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم سوق الماشية والموقع الموسمي المؤقت خلال أيام عيد الأضحى المبارك .
وشاركت أمانة منطقة الجوف بتجهيز عدد 6 مصليات أقيم فيها صلاة العيد، موزعة في أنحاء مدينة سكاكا حيث تم تنظيف المصليات، و رفع المبعثرات، و تهيئة المواقف، التي أُستخدمت في مصليات العيد، و كنسها آليًا ويدويًا، وتم تخصيص فرق ميدانية لمتابعة المواقع و التعامل مع أي ملاحظة تظهر بصفة عاجلة