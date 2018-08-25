حماية القريات تقيم حفل معايدة لنزيلاته

جوف - القريات :
اقام فريق الحماية الاجتماعية القسم النسائي حفل معايدة لنزيلات مركز ملاذ للحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث شمل على عدة فقرات ترفيهية واجتماعية وتوزيع للهدايا ، من جانبه ذكرت مديره المركز بالإنابة آيه علي العنزي ، ان مثل هذا الاحتفال يساعد على تعزيز الالفه والمحبة بين النزيلات وموظفات المركز ويدخل البهجة والسرور في نفوسهن ، و ذكر رئيس الفريق التنفيذي بالانابه سالم محمد الشراري أن هذه الفعاليات تساعد على معالجة الجانب النفسي لدى النزيلات وتساهم في تعويض الاجواء الاسرية المفقودة لديهن سأئل المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي وحكومتنا الرشيدة بالمن والبركات والأمن والأمان .