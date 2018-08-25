دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات تحتفل بعيد الاضحى المبارك

جوف - القريات :
اقامت دار الملاحظه الاجتماعية حفل معايدة لنزلائها بحضور مدير الدار بالإنابة سالم محمد الشراري ومنسوبيها حيث شاركوا النزلاء فرحة العيد وتهنئتهم بهذه المناسبة المباركة وتناول وجبة العشاء مع الاحداث بهذه المناسبة وقد شارك الاحداث ببعض الفقرات وإلقاء القصائد والأناشيد وإظهار مواهبهم .
من جهته رفع مدير الدار بالإنابة ومنسوبيها ونزلاء الدار اسمى ايات التهاني والتبريكات بحلول عيد الاضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وأمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود ونائب أمير منطقة الجوف حفظهم الله داعين الله أن يعيده عليهم وعلى بلادنا اعوامًا عديدة وسنين مديدة في ظل حكومتنا الرشيدة.