وحدة الحماية الاجتماعية بالجوف تحتفل بعيد الاضحى المبارك

جوف - سكاكا :
اقامت وحدة الحماية الاجتماعية بالجوف حفل معايدة للنزيلات بدار الحماية الاجتماعية بالجوف تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية ومشاركة النزيلات هذه المناسبة من قبل العاملات بالوحدة والدار وفي نهاية الحفل تم توزيع هدايا العيد على النزيلات تحت اشراف الأخصائية النفسيه كوثر الطالب والمشرفة اروى الشمردل .
يأتي هذا الاحتفال ضمن فعاليات العيد المخصصة للنزيلات والاستعداد له قبل ايام من العيد من خلال التسوق من قبل النزيلات والتجهيز لهذه المناسبة المباركه في ظل ماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام لهذه الفئة الغالية.