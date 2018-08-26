مزارعو دومة الجندل يتطلعون لتعبيد الطريق المتفرعة من “أجربه”

جوف - دومة الجندل :
ناشد عدد من ملاك المزارع بمحافظة دومة الجندل الواقعة على الطريق المتفرع من طريق “اجربه” شمال شرق المحافظة، استكمال تعبيد الطرق الموصلة لمزارعهم.
وطالب كلاً من المزارع عارف المحمود وحمود العرجان وسالم الزارع وسلامه القلاقل وحمد المحقور وناصر العرجان إنهاء معاناتهم مع الطريق الرملية الموصلة لمزارعهم والتي يعانون صيفاً من غبارها وشتاءً من الطين المتراكم بعد موسم الأمطار.
وكانت مطالبات ملاك المزارع منذ ما يزيد عن ٤ أعوام لتعبيد الطريق والمقدمة رسمياً لوزارة الطرق ومحافظة دومة الجندل، لم تلق التجاوب المنشود تجاه الطريق، علماً ان المزارع يعود تاريخها إلى ما قبل العام ١٤٠٠ هجرية.