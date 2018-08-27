خلال رعايته حفل المعايدة : مدير جامعة الجوف يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

جوف - سكاكا :
رفع معالي الدكتور إسماعيل البشري تهانيه ومنسوبي ومنسوبات جامعة الجوف، لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، بما يتواكب مع تطلعات حجاج بيت الله الحرام، الذين شاهدوا ما تبذله الدولة من جهود متنوعة ومشاريع جبارة يسَّرت لهم أداء مناسكهم وسط أجواء من الطمأنينة، مشيداً بما أنجزه رجال الأمن وفرق الإسعاف وغيرهم من أعضاء لجان الحج المختلفة، الذين تظافرت جهودهم لإزالة كل العقبات التي قد تعترض طريق ضيوف الرحمن.
جاء ذلك خلال حديثه مع منسوبي الجامعة، في حفل المعايدة الذي أقيم بالمدينة الجامعية صباح اليوم الأثنين ، حيث بادل معاليه الحضور التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والعودة للعمل.
وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وجمعٌ من المنسوبين، أكد د. البشري أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على تهيئة الأجواء المناسبة للحجيج، قد تُرجمت بفضل الله إلى منجز ونجاح كبير، من خلال الإدارة النموذجية لهذه الحشود التي أتت من كل أصقاع الأرض ملبيةً لله سبحانه.