أمير الجوف يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من منسوبي إمارة المنطقة

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بديوان الإمارة اليوم، وكلاء وموظفي الإمارة، حيث بادلهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك, داعياً سموه الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وصالح الأعمال.
وثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود التي يقوم بها موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الإمارة تعمل ضمن منظومة قطاعات الدولة بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، التي نسعى لأن تكون من أوائل إمارات المناطق التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، متطلعا سموه من الجميع العمل بكل جد واجتهاد .